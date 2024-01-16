Верховная Рада приняла законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Верховная рада Рада приняла законопроект об автоматическом получении статуса ветерана войны и создании единого электронного реестра военнообязанных. Об этом сообщают народные избранники, пишет УНН.

После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом. За - 249 - написал Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект №10062 вносит изменения в некоторые Законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что по информации Минобороны деятельность сектора безопасности и обороны сегодня обеспечивают более миллиона человек в различных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные Силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины - 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины - 90 тысяч, в Национальную полицию Украины - 100 тысяч.

Однако по состоянию на август 2023 года только 95 846 человек, которые принимали участие в обороне Украины и защите безопасности населения в связи с военной агрессией рф против Украины, получили статус участника боевых действий.

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны