Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, передает УНН.

Детали

Как отметила Калмыкова, замечания у депутатов по проекту закона были больше не по сути, а по форме, поэтому кардинально по своей идее законопроект не изменится.

Такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой уже около двух лет... Мы понимаем, что это будет несколько недель сказала заместитель министра.

Она добавила, что главная идея этого законопроекта неизменна - дать отдохнуть тем, кто воюет на передовой с 2022 года, а то и раньше.

Для этого нам надо установить не только нормы, которые дадут возможность проводить увольнение людей, но и решить вопрос замены людей на фронте. Главное при этом - усилить направление подготовки подытожила Калмыкова.

Напомним,

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