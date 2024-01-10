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Законопроект про мобілізацію повернуть Кабміну на доопрацювання - нардеп

Законопроект про мобілізацію повернуть Кабміну на доопрацювання - нардеп

Київ • УНН

 • 23246 перегляди

Фракція "Слуга народу" поверне законопроект про мобілізацію в Кабмін на доопрацювання, заявив народний депутат Гончаренко.

 Фракція "Слуги народу" вирішила повертати мобілізаційний законопроект Кабміну на доопрацювання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"... фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила повертати мобілізаційний законопроект КабМіну на доопрацювання", - повідомив Гончаренко.

Додамо

У той же час нардеп Ярослав Железняк припускає, що про стверджувати про фінальне рішення не варто.

"... перевірити, що ж вирішила Слуга на фракції важко…так як майже нікого там немає)) Але я б не стверджував, що там прийнято якесь фінальне рішення. Як мінімум, тому що воно точно з урядом та, головне, ОП не погоджено. Тому правильне формулювання буде таке: "присутні депутати висловили побажання відправити Уряду назад законопроект, і щоб він швидко вніс доопрацьований варіант", - повідомив Железняк.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Верховна Рада завтра, 11 січня, планує розглянути в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, "голоси шукають активно".

"... Голоси шукають активно, ну і фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері", - додав Железняк.

Як повідомляли ЗМІ, засідання фракції сьогодні планує провести "Слуга народу". 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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