Законопроект о мобилизации вернут Кабмину на доработку - нардеп
Киев • УНН
Фракция "Слуга народа" вернет законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку, заявил народный депутат Гончаренко.
Фракция "Слуги народа" решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмину на доработку. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"... фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект КабМина на доработку", - сообщил Гончаренко.
Добавим
В то же время нардеп Ярослав Железняк предполагает, что о утверждать о финальном решении не стоит.
"... проверить, что же решила Слуга на фракции трудно... так как почти никого там нет)) Но я бы не утверждал, что там принято какое-то финальное решение. Как минимум, потому что оно точно с правительством и, главное, ОП не согласовано. Поэтому правильная формулировка будет такая: "присутствующие депутаты высказали пожелание отправить Правительству обратно законопроект, и чтобы оно быстро внесло доработанный вариант", - сообщил Железняк.
Напомним
Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, "голоса ищут активно".
"... Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", - добавил Железняк.
Как сообщали СМИ, заседание фракции сегодня планирует провести "Слуга народа".
Законопроект о мобилизации вернут Кабмину на доработку - нардеп
Фракция "Слуга народа" вернет законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку, заявил народный депутат Гончаренко.
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