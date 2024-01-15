Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Ради за декілька тижнів - Міноборони
Київ • УНН
Доопрацьований законопроект про мобілізацію, який має на меті надати відпочинок тим, хто воює на фронті з 2022 року, та забезпечити систему заміни, буде поданий до Верховної Ради за кілька тижнів, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає УНН.
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Як відзначила Калмикова, зауваження у депутатів щодо проєкту закону були більше не по суті, а по формі, тому кардинально по своїй ідеї законопроєкт не зміниться.
Такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже близько двох років… Ми розуміємо, що це буде декілька тижнів
Вона додала, що головна ідея цього законопроєкту незмінна – дати відпочити тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то й раніше.
Для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але й розв'язати питання заміни людей на фронті. Головне при цьому – посилити напрям підготовки
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