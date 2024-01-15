Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Ради за декілька тижнів - Міноборони

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає УНН.

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Як відзначила Калмикова, зауваження у депутатів щодо проєкту закону були більше не по суті, а по формі, тому кардинально по своїй ідеї законопроєкт не зміниться.

Такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже близько двох років… Ми розуміємо, що це буде декілька тижнів сказала заступниця міністра.

Вона додала, що головна ідея цього законопроєкту незмінна – дати відпочити тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то й раніше.

Для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але й розв'язати питання заміни людей на фронті. Головне при цьому – посилити напрям підготовки підсумувала Калмикова.

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