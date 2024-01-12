Арахамія пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
Київ • УНН
Арахамія оголосив про повернення законопроекту про мобілізацію на доопрацювання, посилаючись на проблеми з недостатньою підготовкою та призовом осіб з інвалідністю третьої групи.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
"Ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули й більше немає ніяких навичок. Так ми не будемо більше пропускати", - зазначив він.
Урядовий законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання - Арахамія11.01.24, 13:22 • 24935 переглядiв
Доопрацювати необхідно питання мобілізації транспорту у ФОП та призов людей з інвалідністю третьої групи.
"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про людей з інвалідністю - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - додав нардеп.
Крім того, Комітет розгляне питання що стосується надсилання повісток електронною поштою, оскільки за ухиляння передбачена кримінальна відповідальність, а можливості підтвердити факт неотримання повістки немає.
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