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Арахамія пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання

Арахамія пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання

Київ • УНН

 • 109103 перегляди

Арахамія оголосив про повернення законопроекту про мобілізацію на доопрацювання, посилаючись на проблеми з недостатньою підготовкою та призовом осіб з інвалідністю третьої групи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

"Ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули й більше немає ніяких навичок. Так ми не будемо більше пропускати", - зазначив він.

Урядовий законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання - Арахамія11.01.24, 13:22 • 24935 переглядiв

Доопрацювати необхідно питання мобілізації транспорту у ФОП та призов людей з інвалідністю третьої групи. 

"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про людей з інвалідністю - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - додав нардеп.

Крім того, Комітет розгляне питання що стосується надсилання повісток електронною поштою, оскільки за ухиляння передбачена кримінальна відповідальність, а можливості підтвердити факт неотримання повістки немає. 

Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну10.01.24, 21:54 • 25319 переглядiв

Антоніна Туманова

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