Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну
Київ • УНН
Давид Арахамія спростував інформацію про те, що фракція "Слуга народу" вирішила повернути законопроєкт про мобілізацію уряду на доопрацювання.
Голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія спростував інформацію про рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання, передає УНН.
Сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні. Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку.... Усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони
Також він повдіомив, що найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради.
"Погоджувальна Рада відбудеться завтра - про результати доповім окремо", - резюмував Арахамія.
Нагадаємо
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фракція "Слуги народу" вирішила повертати мобілізаційний законопроект Кабміну на доопрацювання.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада завтра, 11 січня, планує розглянути в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, "голоси шукають активно".
"... Голоси шукають активно, ну і фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері", - додав Железняк.
Як повідомляли ЗМІ, засідання фракції сьогодні планує провести "Слуга народу".