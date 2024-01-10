Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну

Голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія спростував інформацію про рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання, передає УНН.

Сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні. Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку.... Усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони