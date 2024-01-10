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Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 19:54  •  12697 просмотра

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Давид Арахамия опроверг информацию о том, что фракция "Слуга народа" решила вернуть законопроект о мобилизации правительству на доработку.

Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия опроверг информацию о решении вернуть законопроект о мобилизации Кабмину на доработку, передает УНН.

Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, которые не имеют к нам никакого отношения.... Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны 

- сообщил Арахамия.

Также он сообщил, что в ближайшее время будет информация по кадровым вопросам в Комитетах Верховной Рады.

"Согласительный Совет состоится завтра - о результатах доложу отдельно", - резюмировал Арахамия.

Напомним

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуги народа" решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку. 

Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, "голоса ищут активно".

"... Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", - добавил Железняк.

Как сообщали СМИ, заседание фракции сегодня планирует провести "Слуга народа". 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну
Draft law on mobilization: the National Assembly denies information about the decision to return the document to the Cabinet of Ministers
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Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину

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