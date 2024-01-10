Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину

Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия опроверг информацию о решении вернуть законопроект о мобилизации Кабмину на доработку, передает УНН.

Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, которые не имеют к нам никакого отношения.... Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны - сообщил Арахамия.

Также он сообщил, что в ближайшее время будет информация по кадровым вопросам в Комитетах Верховной Рады.

"Согласительный Совет состоится завтра - о результатах доложу отдельно", - резюмировал Арахамия.

Напомним

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуги народа" решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку.

Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, "голоса ищут активно".

"... Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", - добавил Железняк.

Как сообщали СМИ, заседание фракции сегодня планирует провести "Слуга народа".