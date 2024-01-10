Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину
Киев • УНН
Давид Арахамия опроверг информацию о том, что фракция "Слуга народа" решила вернуть законопроект о мобилизации правительству на доработку.
Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия опроверг информацию о решении вернуть законопроект о мобилизации Кабмину на доработку, передает УНН.
Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, которые не имеют к нам никакого отношения.... Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны
Также он сообщил, что в ближайшее время будет информация по кадровым вопросам в Комитетах Верховной Рады.
"Согласительный Совет состоится завтра - о результатах доложу отдельно", - резюмировал Арахамия.
Напомним
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуги народа" решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку.
Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, "голоса ищут активно".
"... Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", - добавил Железняк.
Как сообщали СМИ, заседание фракции сегодня планирует провести "Слуга народа".
Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину
Давид Арахамия опроверг информацию о том, что фракция "Слуга народа" решила вернуть законопроект о мобилизации правительству на доработку.
Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество
Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.
Одесситов в аэропорт Кишинева будет доставлять аэротрансфер: Кипер рассказал о новом проекте с ПРООН
Олег Кипер обсудил с ПРООН новый проект "Воздушный трансфер", призванный упростить проезд в аэропорт Кишинева, улучшить пересечение границы и уменьшить трафик.
Правительство усиливает поддержку ВПЛ - Шмыгаль
Украинские чиновники во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили поддержку внутренне перемещенных граждан, сосредоточившись на новом жилье и финансовой помощи.
Законопроект о мобилизации вернут Кабмину на доработку - нардеп
Фракция "Слуга народа" вернет законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку, заявил народный депутат Гончаренко.
В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь - источник
Ольга Колинько, бывшая заместитель Генерального прокурора Украины, и ее дочь были найдены мертвыми. Причина смерти пока не известна.
ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка
7-летняя девочка погибла, мать травмирована в результате наезда эвакуированного автомобиля ВАЗ в Черноморске; водителю грозит тюремное заключение.
В Одесской области очередная международная встреча: с европейскими партнерами планируется расширить сеть ЦПАУ
Олег Кипер обсудил с КМЕС вопросы укрепления устойчивости и развития Одессы в условиях обстрелов, сосредоточившись на коммуникационных и административных сетях. Международные встречи также были направлены на поддержку послевоенного восстановления Одессы и региональной безопасности.
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись около 10 авто
На Окружной в Киеве произошло масштабное ДТП с участием около 10 автомобилей, на место прибыла полиция.
ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"
Украинские спецназовцы уничтожили российскую гаубицу 2С19 "Мста-С" и повредили пусковую установку "Торнадо-Г" на юге страны с помощью ПТРК HIMARS.