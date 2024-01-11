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Урядовий законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання - Арахамія

Урядовий законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання - Арахамія

Київ • УНН

 • 24935 перегляди

Законопроект № 10378 про мобілізацію в Україні повертається ініціатору після консультацій з військовим керівництвом та парламентськими комітетами.

Урядовий законопроект №10378 за підсумками закритої наради і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі повертається ініціатору, також парламентарі передають напрацьовані на комітеті та у робочих групах пропозиції, повідомив у четвер голова парламентської фракції "Слуга народу", член оборонного комітету, нардеп Давид Арахамія, пише УНН.

Деталі

Арахамія вказав, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, яке вчора він анонсував. "Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів", - зазначив нардеп у Telegram.

"Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. (...) За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах. Далі буде

- написав Арахамія.

Нардеп нагадав, що обговорення законопроекту проходило в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, "з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією".

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації", - зауважив Арахамія.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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