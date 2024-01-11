Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия

Правительственный законопроект №10378 по итогам закрытого совещания и заседания Согласительного совета в закрытом режиме возвращается инициатору, также парламентарии передают наработанные на комитете и в рабочих группах предложения, сообщил в четверг глава парламентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета, нардеп Давид Арахамия, пишет УНН.

Детали

Арахамия указал, что состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера он анонсировал. "Присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов", - отметил нардеп в Telegram.

Главный вопрос - законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. (...) По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах. Дальше будет - написал Арахамия.

Нардеп напомнил, что обсуждение законопроекта проходило в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, "с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией".

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", - отметил Арахамия.

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