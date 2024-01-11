Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации
Киев • УНН
Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.
Украинцам в контексте мобилизации нужно дать ответы на сложные вопросы, в частности подготовить себя психологически. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
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Мы должны понять эмоционально, в XXI веке, когда есть много возможностей: путешествовать по миру, строить карьеры, учиться где угодно и в это время тебе надо находиться в 1914 году в окопе. С пониманием того, что это может быть концом всего. Очень трудно перестроиться
По его словам, дискуссия сложная только для Украины. Для россиян все просто - "они и так живут в 1914 году. Для них это наоборот окно в мир".
Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину10 январь 2024, 19:54 • 18788 просмотров
Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации
Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.
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