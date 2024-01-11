Подоляк пояснив психологічну підготовку до мобілізації

Українцям у контексті мобілізації потрібно дати відповіді на складні питання, зокрема підготувати себе психологічно. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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Ми маємо зрозуміти емоційно, у XXI столітті, коли є багато можливостей: мандрувати світом, будувати кар’єри, навчатись будь-де і в цей час тобі треба знаходитись в 1914 році в окопі. З розумінням того, що це може бути кінцем всього. Дуже важко перебудуватись зазначив Подоляк.

За його словами, дискусія складна лише для України. Для росіян усе просто — "вони і так живуть у 1914 році. Для них це навпаки вікно у світ".

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