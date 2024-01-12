Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект о мобилизации отправили на доработку. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает УНН.

"Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков. Так мы не будем больше пропускать", - отметил он.

Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия

Доработать необходимо вопрос мобилизации транспорта в ФЛП и призыв людей с инвалидностью третьей группы.

"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали о людях с инвалидностью - мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти в призыв, потому что там много людей, которые не имеют одного из органов, или больные туберкулезом. Зачем это в армии?" - добавил нардеп.

Кроме того, Комитет рассмотрит вопрос, касающийся отправки повесток по электронной почте, поскольку за уклонение предусмотрена уголовная ответственность, а возможности подтвердить факт неполучения повестки нет.

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