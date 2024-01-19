Електронний реєстр військовозобовʼязаних: у Міноборони розповіли, як працюватиме система

Законопроект №10062, ухвалений Верховною Радою всередині січня, повинен розблокувати цифровізацію армії і дасть можливість надавати більш швидкі сервіси для військових та військовозобов’язаних. Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, інформує УНН.

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Чорногоренко розповіла, що завдяки закону стали доступні хмарні послуги, в яких Україна зможе розміщувати свої інформаційні системи у хмарах країн-членів НАТО, що дозволить уникнути фізичного знищення центрів обробки даних.

Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі (країн-членів НАТО - ред.). Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, він вже отримав комплексну систему захисту інформації - сказала заступниця міністра.

Також вона зазначила, що новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг", що дозволить наповнювати реєстр за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів. Також запроваджено було електронний кабінет військовозобов'язаного. Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - додала Чорногоренко.

Також законом запроваджується можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо

Верховна рада Рада ухвалила законопроєкт про автоматичне отримування статусу ветерана війни і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.