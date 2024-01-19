Електронний реєстр військовозобовʼязаних: у Міноборони розповіли, як працюватиме система
Київ • УНН
Законопроект про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних дасть можливість надавати більш швидкі сервіси, вказали в Міноборони.
Законопроект №10062, ухвалений Верховною Радою всередині січня, повинен розблокувати цифровізацію армії і дасть можливість надавати більш швидкі сервіси для військових та військовозобов’язаних. Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, інформує УНН.
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Чорногоренко розповіла, що завдяки закону стали доступні хмарні послуги, в яких Україна зможе розміщувати свої інформаційні системи у хмарах країн-членів НАТО, що дозволить уникнути фізичного знищення центрів обробки даних.
Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі (країн-членів НАТО - ред.). Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, він вже отримав комплексну систему захисту інформації
Також вона зазначила, що новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг", що дозволить наповнювати реєстр за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій.
"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів. Також запроваджено було електронний кабінет військовозобов'язаного. Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - додала Чорногоренко.
Також законом запроваджується можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.
Нагадаємо
Верховна рада Рада ухвалила законопроєкт про автоматичне отримування статусу ветерана війни і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.