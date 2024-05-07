Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики

Кабинет министров Украины принял постановление о продлении на месяц отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленную военнообязанным решением Министерства экономики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Установлено, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации на военное время", которые не закончились на день принятия этого решения, продолжаются автоматически на один месяц - сообщил Мельничук.

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