Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішенням Мінекономіки
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України продовжив відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на один місяць для військовозобов'язаних, які отримали відстрочку від Мінекономіки.
Кабінет міністрів України прийняв постанову про продовження на місяць відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надану військовозобов’язаним рішенням Міністерства економіки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць
Закон про посилення мобілізації: хто може отримати відстрочку від військової служби11.04.24, 17:30 • 52866 переглядiв