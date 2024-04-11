Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц, в частности лицам с инвалидностью, многодетным родителям, опекунам, государственным служащим, студентам и другим.
Верховная Рада приняла законопроект, который будет предоставлять право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Об этом говорится в мобилизационном законопроекте №10449, передает УНН.
Детали
Согласно законопроекту, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации лица, которые:
- забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, которые находятся на специальном воинском учете;
- лица с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;
- члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;
- руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- народные депутаты, судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
- председатель и другие члены Счетной палаты;
- государственные служащие.
Также от службы будут освобождены студенты дневной или дуальной формы обучения. Также остается отсрочка для аспирантов.
"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании полученных данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на одну из вышеупомянутых отсрочек", - говорится в законопроекте.
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