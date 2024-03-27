На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

На следующей неделе начнется демобилизация военнослужащих со срочной службы, которая продлится до конца мая. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Демобилизация срочников согласно утвержденным графикам в Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта начнется 2 апреля и завершится 31 мая - говорится в заметке.

По его словам, в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в этом промежутке.

Напомним

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.

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