Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали
Киев • УНН
Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.
Принятый Верховной Радой законопроект о демобилизации срочников предусматривает увольнение в запас после завершения срока военной службы, если срочник не выразит желание продолжить службу по контракту. Уволенные в запас бойцы будут иметь отсрочку от мобилизации на один год, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Как сообщается, с дня, когда начнет действовать законопроект, военнослужащие срочной службы, конечный срок службы которых пришелся на время действия военного положения, должны быть уволены в запас, если не выразят желание продолжить службу по контракту.
Те военнослужащие, которые будут уволены в запас, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев со дня увольнения.
Спасибо Президенту за инициативу, спасибо депутатам за поддержку этого законопроекта. Этот вопрос требовал решения очень давно. Также я благодарю всех военнослужащих срочной службы за то, что все это время продолжали выполнение задач, несмотря на то, что им пришлось служить гораздо дольше. Спасибо семьям срочников, которые поддерживали своих родных все это время
Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников.
Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали
Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи
Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.
Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию
Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинских зерновозов, которые проезжали через Польшу, высыпав рапс на пути, что заставило украинское посольство требовать привлечения виновных к ответственности.
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме
77-летняя женщина получила ранения в собственном доме в результате российского обстрела в Новотягинке Херсонской области и была госпитализирована со взрывной травмой, травмами головы и спины.
Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны
По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.
В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну
В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.
ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ
ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.
Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины
Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.
Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС
Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.