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Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали

Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:05  •  10652 просмотра

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Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.

Принятый Верховной Радой законопроект о демобилизации срочников предусматривает увольнение в запас после завершения срока военной службы, если  срочник не выразит желание продолжить службу по контракту. Уволенные в запас бойцы будут иметь отсрочку от мобилизации на один год, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны. 

Детали 

Как сообщается, с  дня, когда начнет действовать законопроект, военнослужащие срочной службы, конечный срок службы которых пришелся на время действия военного положения, должны быть уволены в запас, если не выразят желание продолжить службу по контракту. 

Те военнослужащие, которые будут уволены в запас, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев со дня увольнения.

Спасибо Президенту за инициативу, спасибо депутатам за поддержку этого законопроекта. Этот вопрос требовал решения очень давно. Также я благодарю всех военнослужащих срочной службы за то, что все это время продолжали выполнение задач, несмотря на то, что им пришлось служить гораздо дольше. Спасибо семьям срочников, которые поддерживали своих родных все это время

 - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. 

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали

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