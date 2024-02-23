Законопроєкт щодо демобілізації строковиків: у Міноборони розповіли деталі
Київ • УНН
Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці строкової служби, служба яких закінчилася під час воєнного стану, будуть звільнені, якщо вони не захочуть продовжити службу за контрактом. Звільнені в запас отримають відстрочку від мобілізації на один рік.
Ухвалений Верховною Радою законопроєкт щодо демобілізації строковиків передбачає звільнення в запас після завершення терміну військової служби, якщо строковик не висловить бажання продовжити службу за контрактом. Звільнені в запас бійці матимуть відстрочку від мобілізації на один рік, повідомляє УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
Як повідомляється, з дня, коли почне діяти законопроєкт, військовослужбовці строкової служби, кінцевий термін служби яких припав на час дії воєнного стану, мають бути звільнені в запас, якщо не висловлять бажання продовжити службу за контрактом.
Ті військовослужбовці, які будуть звільнені в запас, матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців від дня звільнення.
Дякую Президенту за ініціативу, дякую депутатам за підтримку цього законопроєкту. Це питання потребувало вирішення дуже давно. Також я дякую всім військовослужбовцям строкової служби за те, що весь цей час продовжували виконання завдань, незважаючи на те, що їм довелось служити набагато довше. Дякую родинам строковиків, що підтримували своїх рідних весь цей час
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків.