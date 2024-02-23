Законопроєкт щодо демобілізації строковиків: у Міноборони розповіли деталі

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці строкової служби, служба яких закінчилася під час воєнного стану, будуть звільнені, якщо вони не захочуть продовжити службу за контрактом. Звільнені в запас отримають відстрочку від мобілізації на один рік.