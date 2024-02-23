Законопроєкт щодо демобілізації строковиків: у Міноборони розповіли деталі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11464 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 75446 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157331 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155750 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127901 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134667 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86277 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93517 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99127 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89821 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4792 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7874 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7084 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7126 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

20:43 • 3880 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155750 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225358 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374520 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310720 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4882 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15393 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32212 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28973 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127901 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Законопроєкт щодо демобілізації строковиків: у Міноборони розповіли деталі

Київ • УНН

 • 20759 перегляди

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці строкової служби, служба яких закінчилася під час воєнного стану, будуть звільнені, якщо вони не захочуть продовжити службу за контрактом. Звільнені в запас отримають відстрочку від мобілізації на один рік.

Законопроєкт щодо демобілізації строковиків: у Міноборони розповіли деталі

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт щодо демобілізації строковиків передбачає звільнення в запас після завершення терміну військової служби, якщо  строковик не висловить бажання продовжити службу за контрактом. Звільнені в запас бійці матимуть відстрочку від мобілізації на один рік, повідомляє УНН із посиланням на Міноборони. 

Деталі 

Як повідомляється, з  дня, коли почне діяти законопроєкт, військовослужбовці строкової служби, кінцевий термін служби яких припав на час дії воєнного стану, мають бути звільнені в запас, якщо не висловлять бажання продовжити службу за контрактом. 

Ті військовослужбовці, які будуть звільнені в запас, матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців від дня звільнення.

Дякую Президенту за ініціативу, дякую депутатам за підтримку цього законопроєкту. Це питання потребувало вирішення дуже давно. Також я дякую всім військовослужбовцям строкової служби за те, що весь цей час продовжували виконання завдань, незважаючи на те, що їм довелось служити набагато довше. Дякую родинам строковиків, що підтримували своїх рідних весь цей час

 - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. 

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Верховна Рада
Україна
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13