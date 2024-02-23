Рада ухвалила законопроєкт щодо демобілізації строковиків
Київ • УНН
Український парламент ухвалив законопроект про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, який передбачає відстрочку від мобілізації на один рік.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків з нормою про відстрочку від мобілізації на рік, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків! (№11035).За - 317!!!!
За його словами, в кінцевому вигляді в законопроєкт включено норму з альтернативного законопроєкту про відстрочку на 12 місяців.
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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект щодо демобілізації строковиків з нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.
22 лютого Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків.