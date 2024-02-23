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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Профільний комітет Ради підтримав демобілізацію строковиків з подальшою відстрочкою від мобілізації на 12 місяців - нардеп

Київ • УНН

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Парламентський комітет з питань національної безпеки підтримав демобілізацію військовослужбовців строкової служби та відтермінування подальшої мобілізації на 12 місяців.

Профільний комітет Ради підтримав демобілізацію строковиків з подальшою відстрочкою від мобілізації на 12 місяців - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки  підтримав законопроект щодо демобілізації строковиків з нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН

 Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців

- написав Гончаренко у соцмережах. 

22 лютого Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків. 

Тетяна Краєвська

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