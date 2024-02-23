Профільний комітет Ради підтримав демобілізацію строковиків з подальшою відстрочкою від мобілізації на 12 місяців - нардеп
Київ • УНН
Парламентський комітет з питань національної безпеки підтримав демобілізацію військовослужбовців строкової служби та відтермінування подальшої мобілізації на 12 місяців.
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект щодо демобілізації строковиків з нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців
22 лютого Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків.