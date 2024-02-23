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Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп

Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 07:53  •  1309 просмотра

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал демобилизацию военнослужащих срочной службы и отсрочку дальнейшей мобилизации на 12 месяцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки  поддержал законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН

 Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением нормы из моего альтернативного законопроекта об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев

- написал Гончаренко в соцсетях. 

22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Профільний комітет Ради підтримав демобілізацію строковиків з подальшою відстрочкою від мобілізації на 12 місяців - нардеп
Parliamentary Committee supports demobilization of conscripts with further deferral of mobilization for 12 months - MP
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