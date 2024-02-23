Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп

Украина договорились о третьем пересмотре программы с МВФ, ожидает 5,4 млрд долл. в этом году

Украина и МВФ договорились на уровне экспертов о третьем пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, при этом Украина ожидает 5,4 миллиарда долларов помощи МВФ в 2024 году, чтобы максимизировать внутренние ресурсы для обороны от России.