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Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про демобілізацію строковиків

Київ • УНН

 • 29051 перегляди

Президент Зеленський подав до парламенту законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків, повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі 

Президент вніс у Верховну Раду проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.

Текст законопроєкту наразі ще не опубліковано. 

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, народні депутати можуть розглянути законопроєкт вже у п'ятницю, 23 лютого.

"Чекаємо на текст, але нарешті! Строковики і члени їхніх родин – не дарма ми стільки за це боролися!  Законопроєкт може бути розглянутий вже завтра!" – зазначив він.

ВР розгляне законопроект про мобілізацію у другому читанні, попередньо, 6 березня - нардеп21.02.24, 16:49 • 23570 переглядiв

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