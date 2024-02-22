Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про демобілізацію строковиків
Київ • УНН
Президент Зеленський подав до парламенту законопроєкт про демобілізацію строковиків.
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків, повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.
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Президент вніс у Верховну Раду проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.
Текст законопроєкту наразі ще не опубліковано.
Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, народні депутати можуть розглянути законопроєкт вже у п'ятницю, 23 лютого.
"Чекаємо на текст, але нарешті! Строковики і члени їхніх родин – не дарма ми стільки за це боролися! Законопроєкт може бути розглянутий вже завтра!" – зазначив він.
ВР розгляне законопроект про мобілізацію у другому читанні, попередньо, 6 березня - нардеп21.02.24, 16:49 • 23570 переглядiв