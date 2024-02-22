Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников, сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Президент внес в Верховную Раду проект Закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы

Текст законопроекта пока еще не опубликован.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, народные депутаты могут рассмотреть законопроект уже в пятницу, 23 февраля.

"Ждем текст, но наконец-то! Срочники и члены их семей - не зря мы столько за это боролись! Законопроект может быть рассмотрен уже завтра!" - отметил он.

ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп