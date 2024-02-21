ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп

Верховная Рада, предварительно, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации - 6 марта", - сообщил Гончаренко.

Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

Ранее

Как сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, к обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 правок.