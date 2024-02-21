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20.02.24  •  154370 просмотра

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19.02.24  •  329395 просмотра

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ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп

ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:49  •  10061 просмотра

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Украинский парламент, предварительно, рассмотрит поправки к законопроекту о мобилизации во втором чтении 6 марта.

Верховная Рада, предварительно, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации - 6 марта", - сообщил Гончаренко.

Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"21 февраля 2024, 08:53 • 23750 просмотров

Ранее

Как сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, к обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 правок. 

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ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп

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Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

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Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.

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Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

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Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

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