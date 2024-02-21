Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

Законопроект о мобилизации должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях и правах и принимать его нужно "на всю жизнь нашей страны", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН.

Детали

По словам Данилова законопроект по мобилизации в Украине должен быть прежде всего о справедливости".

На вопрос вокруг каких правок происходит сейчас основная работа по закону о мобилизации, секретарь СНБО ответил:

"Этот закон должен дать четкое толкование для каждого гражданина о его обязанностях, о его правах, о ситуации, связанной с тем, что каждый человек должен четко понимать как он призывается, какие дальше происходят процедуры, как он демобилизуется, как служит стране".

По его словам, законодатели должны принимать такие законы, которые будут работать десятилетия без изменений.

Этот закон должен быть не сегодня на сегодня. Этот закон должен быть на всю жизнь нашей страны - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что сейчас из-за потерь на фронте Украина не может остановить мобилизацию.

Дополнение

К обновленному правительственному законопроекту о мобилизации, который был принят за основу в начале февраля, подали уже более 1200 правок.