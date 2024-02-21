Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  128530 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  145838 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  142112 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  178763 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  294974 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  325144 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372938 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
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Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".

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Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке

Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.

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"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке

Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.

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Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.

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Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.

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Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка

СБУ задержала российского агента, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, корректируя координаты и отправляя фотографии потенциальных целей.

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Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка

Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.

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Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.

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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.

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"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев

В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Немецкие власти разоблачили крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег, которая переводила десятки миллионов евро через подставные компании.

Новости Мира •   •  17927 просмотра
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег