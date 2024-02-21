Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"
Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".
"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке
Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.
Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы
Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.
Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом
Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.
Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго
Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.
Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка
СБУ задержала российского агента, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, корректируя координаты и отправляя фотографии потенциальных целей.
Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф
Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.
В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.
"Мы повыбивали им те зубы" - Данилов заявил об отсутствии ресурсов у рф для наступления на Киев
Данилов сказал, что россии не хватает ресурсов для нового наступления на Киев после того, как Украина ослабила российские войска за два года войны.
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
Немецкие власти разоблачили крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег, которая переводила десятки миллионов евро через подставные компании.