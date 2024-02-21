Данілов щодо законопроєкту про мобілізацію: "Цей закон має бути на все життя"

Законопроєкт стосовно мобілізації повинен дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки та права і ухвалювати його потрібно "на все життя нашої країни", заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає УНН.

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За словами Данілова законопроєкт щодо мобілізації в Україні повинен бути перш за все про справедливість" .

На питання навколо яких правок відбувається зараз основна робота по закону про мобілізацію, секретар РНБО відповів:

"Цей закон має дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки, про його права, про ситуацію, пов'язану з тим, що кожна людина має чітко розуміти як він призивається, які далі відбуваються процедури, як він демобілізується, як служить країні".

За його словами, законодавці повинні ухвалювати такі закони, які працюватимуть десятиріччя без змін.

Цей закон має бути не сьогодні на сьогодні. Цей закон має бути на все життя нашої країни