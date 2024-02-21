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Данілов щодо законопроєкту про мобілізацію: "Цей закон має бути на все життя"

Данілов щодо законопроєкту про мобілізацію: "Цей закон має бути на все життя"

Київ • УНН

 • 32983 перегляди

Секретар РНБО зазначив, що законопроект про мобілізацію в Україні має чітко визначати обов'язки та права громадян, а також бути ухвалений "на все життя нашої країни"

Законопроєкт стосовно мобілізації повинен  дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки та права і ухвалювати його потрібно "на все життя нашої країни", заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає УНН.

Деталі

За словами Данілова законопроєкт щодо мобілізації в Україні повинен бути перш за все про справедливість" .

На питання навколо яких правок відбувається зараз основна робота по закону про мобілізацію, секретар РНБО відповів:

"Цей закон має дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його обов'язки, про його права, про ситуацію, пов'язану з тим, що кожна людина має чітко розуміти як він призивається, які далі відбуваються процедури, як він демобілізується, як служить країні".

За його словами, законодавці повинні ухвалювати такі закони, які працюватимуть десятиріччя без змін.

Цей закон має бути не сьогодні на сьогодні. Цей закон має бути на все життя нашої країни

- наголосив Данілов.

Він також зауважив, що наразі через втрати на фронті Україна не може зупинити мобілізацію.

Доповнення

До оновленого урядового законопроекту про мобілізацію, який був прийнятий за основу на початку лютого, подали вже понад 1200 правок.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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