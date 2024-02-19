До мобілізаційного законопроекту подано понад тисячу правок - Безугла
Київ • УНН
Народні депутати подали понад 1200 поправок до законопроекту про мобілізацію. Збір пропозицій триває.
До оновленого урядового законопроекту про мобілізацію, який був прийнятий за основу на початку лютого, подали вже понад 1200 правок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат Мар’яна Безугла, передає УНН.
Деталі
"Станом на сьогодні до законопроекту про мобілізацію народні депутати подали 1276 (!) правок. А ще дедлайн до 21 лютого. Тому не питайте мене, що там далі. Поки йде збір пропозицій", - повідомила Безугла.
Доповнення
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у Верховній Раді визначили порядок денний на період 19-25 лютого, в якому не узгоджено розгляд закону про мобілізацію у другому читанні.
Железняк вважає, що його розгляд закону перенесено на початок березня.