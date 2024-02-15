Без звільнення Безуглої та закону про мобілізацію: Железняк оприлюднив порядок денний ВР на наступний тиждень
Київ • УНН
Депутат зазначив, що у порядку денному Верховної Ради на наступний тиждень не стоїть питання про звільнення Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету або розгляд закону про мобілізацію у другому читанні.
Згідно з інформацією народного депутату Ярослава Железняка, у Верховній Раді визначили порядок денний на період 19-25 лютого, в якому поки не розглядається питання звільнення Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони, а також немає доповіді голови СБУ з приводу прослуховування журналістів. Не узгоджено розгляд закону про мобілізацію у другому читанні, - на думку нардепа, питання мобілізації будуть винесені на початку березня, передає УНН.
Розіслали попередній порядок денний на наступний тиждень.
Нардеп окреслив чого з очікуваних подій в ньому немає:
- Не запланований закон про мобілізацію на друге читання, Железняк вважає, що його розгляд закону перенесено на початок березня.
- Також за даними нардепа, немає доповіді голови СБУ, хоча Рада прийняла рішення викликати його щодо прослуховування журналістів.
- Знову немає питання звільнення Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони – додав він.
Нагадаємо
Згідно з інформацією народного депутату Олексія Гончаренко, Верховна Рада України може розглянути законопроект #10449 про посилення мобілізації у березні.
Раніше УНН повідомляв, що народна депутатка Мар'яна Безугла звернулась до голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії та керівництва Верховної Ради України з проханням не затягувати з оголошенням її виходу з фракції.