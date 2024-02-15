Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  104063 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  176553 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  204897 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  175688 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  174237 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  197507 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  239388 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  243384 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228476 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326536 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 17:38  •  5197 просмотра

Read in English

Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.

Согласно информации народного депутата Ярослава Железняка, в Верховной Раде определили повестку на период 19-25 февраля, в которой пока не рассматривается вопрос увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны, а также нет доклада главы СБУ по поводу прослушивания журналистов. Не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении, - по мнению нардепа, вопросы мобилизации будут вынесены в начале марта, передает УНН.

Разослали предварительную повестку дня на следующую неделю. 

- сообщил Железняк в своем Telegram.

Нардеп очертил чего из ожидаемых событий в нем нет:

  • Не запланирован закон о мобилизации на второе чтение, Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.
  • Также по данным нардепа, нет доклада главы СБУ, хотя Рада приняла решение вызвать его относительно прослушивания журналистов.
  • Опять нет вопроса увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны - добавил он.

Напомним,

Согласно информации народного депутата Алексея Гончаренко, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект #10449об усилении мобилизации в мартеи.

Ранее УНН сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады Украины с просьбой незатягивать с объявлением ее выхода из фракции

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
telegramТелеграмма
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина
Без звільнення Безуглої та закону про мобілізацію: Железняк оприлюднив порядок денний ВР на наступний тиждень
Without dismissing Bezuhla and the law on mobilization: Zheleznyak unveils the agenda of the Verkhovna Rada for the next week
Новости по теме

Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.

Политика •   •  5197 просмотра
Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС

29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.

Общество •   •  5578 просмотра
На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС

На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА

По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.

Война •   •  14052 просмотра
На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Зеленский подписал законопроект о легализации медицинского каннабиса, который вступит в силу через шесть месяцев.

Политика •   •  11834 просмотра
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага

Председатель Одесской ОВА встретился с вице-президентом Бундестага, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны в регионе, поддержку переселенцев и немецкие инвестиции.

Политика •   •  11330 просмотра
Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага

Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны

Председатель Херсонской областной военной администрации заявил, что нет необходимости паниковать, поскольку Вооруженные силы Украины надежно защищают регион, а вторая линия обороны создается.

Война •   •  12531 просмотра
Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру

Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Война •   •  12760 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру

Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого обсудил насущные военные потребности Украины, системы противовоздушной обороны и выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны США.

Война •   •  13449 просмотра
Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном

В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

Детям в оккупированном Севастополе предложили разработать дизайн медали, посвященной 10-летию аннексии города Россией, и победу одержал проект пророссийской активистки Марины Воронежской.

Война •   •  14347 просмотра
В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города

Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill

Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.

Политика •   •  12028 просмотра
Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill