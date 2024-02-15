Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю
Киев • УНН
Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.
Согласно информации народного депутата Ярослава Железняка, в Верховной Раде определили повестку на период 19-25 февраля, в которой пока не рассматривается вопрос увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны, а также нет доклада главы СБУ по поводу прослушивания журналистов. Не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении, - по мнению нардепа, вопросы мобилизации будут вынесены в начале марта, передает УНН.
Разослали предварительную повестку дня на следующую неделю.
Нардеп очертил чего из ожидаемых событий в нем нет:
- Не запланирован закон о мобилизации на второе чтение, Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.
- Также по данным нардепа, нет доклада главы СБУ, хотя Рада приняла решение вызвать его относительно прослушивания журналистов.
- Опять нет вопроса увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны - добавил он.
Напомним,
Согласно информации народного депутата Алексея Гончаренко, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект #10449об усилении мобилизации в мартеи.
Ранее УНН сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады Украины с просьбой незатягивать с объявлением ее выхода из фракции.
Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю
Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.
На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС
29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.
На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА
По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
Президент Зеленский подписал законопроект о легализации медицинского каннабиса, который вступит в силу через шесть месяцев.
Усиление противовоздушной обороны Одесской области, проблемы временно перемещенных лиц и инвестиции: о чем договорился Кипер с вице-президентом Бундестага
Председатель Одесской ОВА встретился с вице-президентом Бундестага, чтобы обсудить усиление противовоздушной обороны в регионе, поддержку переселенцев и немецкие инвестиции.
Никаких причин для паники нет, ВСУ крепко стоят на защите: в Херсонской области обустраивают вторую линию обороны
Председатель Херсонской областной военной администрации заявил, что нет необходимости паниковать, поскольку Вооруженные силы Украины надежно защищают регион, а вторая линия обороны создается.
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и дронов, и нанесли ракетный удар по Днепру
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого обсудил насущные военные потребности Украины, системы противовоздушной обороны и выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
В Севастополе детей привлекли к участию в конкурсе по разработке медали к 10-летию российской аннексии города
Детям в оккупированном Севастополе предложили разработать дизайн медали, посвященной 10-летию аннексии города Россией, и победу одержал проект пророссийской активистки Марины Воронежской.
Законодатели США борются за "план Б" по помощи Украине - The Hill
Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.