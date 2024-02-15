Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Согласно информации народного депутата Ярослава Железняка, в Верховной Раде определили повестку на период 19-25 февраля, в которой пока не рассматривается вопрос увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны, а также нет доклада главы СБУ по поводу прослушивания журналистов. Не согласовано рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении, - по мнению нардепа, вопросы мобилизации будут вынесены в начале марта, передает УНН.

Разослали предварительную повестку дня на следующую неделю. - сообщил Железняк в своем Telegram.

Нардеп очертил чего из ожидаемых событий в нем нет:

Не запланирован закон о мобилизации на второе чтение, Железняк считает, что его рассмотрение закона перенесено на начало марта.

Также по данным нардепа, нет доклада главы СБУ, хотя Рада приняла решение вызвать его относительно прослушивания журналистов.



Опять нет вопроса увольнения Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны - добавил он.



Напомним,

Согласно информации народного депутата Алексея Гончаренко, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект #10449об усилении мобилизации в мартеи.

Ранее УНН сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководству Верховной Рады Украины с просьбой незатягивать с объявлением ее выхода из фракции.