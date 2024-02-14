Розгляд законопроєкту про мобілізацію можуть розпочати у березні - нардеп
Київ • УНН
Український парламент може розглянути законопроект про посилення мобілізації на початку березня.
Верховна Рада України може розглянути законопроєкт #10449 про посилення мобілізації у березні. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
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Що цьому передувало
Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі заявив, що законопроєкт ухвалено "без пропозицій комітету". За його словами, до 21 лютого триватиме внесення правок після чого буде друге читання.
Железняк допускає, що прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу у квітні.
Доповнення
Антикорупційний комітет визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.
До того ж Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував урядовий законопроєкт про мобілізацію, заявивши, що він містить суперечливі положення і не відповідає Конституції
Нагадаємо
Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в новому законопроєкті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема, підхід до аспірантів та питання щодо блокування особистих рахунків громадян.
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