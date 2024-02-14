Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп
Украинский парламент может рассмотреть законопроект об усилении мобилизации в начале марта.
Восстановление энергосектора Украины: в правительстве планируют большую программу с привлечением широких кругов международных инвесторов
Правительство планирует масштабную программу по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры Украины по современным технологиям с привлечением международных инвесторов.
Первое подозрение об экоциде объявлено российскому генералу и еще 4 офицерам за обстрелы Харьковского исследовательского ядерного реактора - Офис генпрокурора
Украинская прокуратура сообщила о подозрении в экоциде российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным за то, что они отдали приказ осуществить 74 нападения на Харьковскую ядерную исследовательскую установку "Источник нейтронов".
рф атаковала ракетами С-300 Великий Бурлук: есть попадание в жилые дома, под завалами есть люди
российская армия нанесла ракетный удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области, попав в жилые дома и ранив 7 гражданских лиц, под завалами до сих пор остаются люди.
Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Начиная с 15 февраля 2024 года, Латвия будет конфисковать автомобили с российскими номерами, которые не выезжают из страны или не регистрируются на местном уровне.
В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации
С октября украинцы, больные диабетом, получили более 1,1 миллиона тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови благодаря программе реимбурсации.
TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС
TikTok создаст "избирательные центры" в своем приложении для борьбы с дезинформацией накануне выборов в ЕС в июне.
Зеленский заявил о внедрении комплексной системы противодействия вражеским разведдронам
Президент Зеленский провел совещание по обеспечению солдат новым вооружением для противодействия вражеским разведывательным беспилотникам и их ослепления, поручив военным и оборонной промышленности создать единую систему.
День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов
Министерство культуры и информационной политики Украины собрало цитаты из произведений украинских поэтов, которыми можно поделиться в День святого Валентина.
"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО
Министр обороны США заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины будет продолжать оказывать поддержку с учетом краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности, включая предоставление самолетов F-16.