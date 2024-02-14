Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект #10449 об усилении мобилизации в марте. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Мобилизационный закон задерживается. По реалистичному сценарию - рассмотрение будет где-то в начале марта - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что законопроект принят "без предложений комитета". По его словам, до 21 февраля будет продолжаться внесение правок, после чего будет второе чтение.

Железняк допускает, что законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.

Дополнение

Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.

К тому же Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец резко раскритиковал правительственный законопроект о мобилизации, заявив, что он содержит противоречивые положения и не соответствует Конституции

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности, подход к аспирантам и вопрос о блокировании личных счетов граждан.

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