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Комітет ВР виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію

Комітет ВР виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію

Київ • УНН

 • 31733 перегляди

Антикорупційний комітет визнав новий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення є нечіткими і залишають занадто багато повноважень чиновникам.

Антикорупційний комітет ВР визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики. Про це повідомила нардеп, член комітету Вікторія Сюмар у Facebook, передає УНН.

"На комітеті обговорювали новий законопроект про мобілізацію… Фактично і МО і ГШ визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача", - написала Сюмар.

Вона повідомила, що комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики.

"Врешті комітет визнав законопроект таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - зазначила Сюмар.

За її словами, поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції і поліція виписуватиме протоколи про порушення.

"Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати. Але Допоки армія є "квитком в один кінець" з декларативним рапортом через 36 місяців, мотивації щодо служби буде ще менше…", - написала нардепка.

Доповнення

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що пріоритетом у новому законопроєкті про мобілізацію має бути справедливість для всіх українців.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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