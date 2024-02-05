Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Киев • УНН
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
Антикоррупционный комитет ВР признал новый законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски. Об этом сообщила нардеп, член комитета Виктория Сюмар в Facebook, передает УНН.
"На комитете обсуждали новый законопроект о мобилизации... Фактически и МО и ГШ признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной. Потому что по сути военнослужащий через 36 месяцев получает право только написать рапорт об увольнении. Но решение кого и когда демобилизовать будет решать ставка Верховного главнокомандующего", - написала Сюмар.
Она сообщила, что комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски.
"В итоге комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости. И из-за неясности какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника", - отметила Сюмар.
По ее словам, пока ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях.
"Все выписано снова не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции... мы предложили как его доработать. Но пока армия является "билетом в один конец" с декларативным рапортом через 36 месяцев, мотивации по службе будет еще меньше...", - написала нардеп.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом в новом законопроекте о мобилизации должна быть справедливость для всех украинцев.
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
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