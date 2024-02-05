Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Антикоррупционный комитет ВР признал новый законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски. Об этом сообщила нардеп, член комитета Виктория Сюмар в Facebook, передает УНН.

"На комитете обсуждали новый законопроект о мобилизации... Фактически и МО и ГШ признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев является декларативной. Потому что по сути военнослужащий через 36 месяцев получает право только написать рапорт об увольнении. Но решение кого и когда демобилизовать будет решать ставка Верховного главнокомандующего", - написала Сюмар.

Она сообщила, что комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски.

"В итоге комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости. И из-за неясности какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника", - отметила Сюмар.

По ее словам, пока ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях.

"Все выписано снова не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции... мы предложили как его доработать. Но пока армия является "билетом в один конец" с декларативным рапортом через 36 месяцев, мотивации по службе будет еще меньше...", - написала нардеп.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом в новом законопроекте о мобилизации должна быть справедливость для всех украинцев.