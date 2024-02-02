"Головне - щоб усе було справедливо": Данілов прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заяви, що пріоритетом у новому законопроєкті про мобілізацію має бути справедливість для всіх українців. Про це Данілов заявив під в коментарі Українському Радіо, передає УНН.

Деталі

За словами секретаря РНБО, усі мають бути залучені та працювати на перемогу України.

Головне – щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту (про мобілізацію - ред.) як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості

Водночас він заважив, що захист держави – це обов’язок, усіх громадян нашої країни, який прописаний у Конституції.

Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни

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Доповнення

Разом з тим Данілов не став коментувати норму щодо судових санкцій проти ухилянтів. За його словами, наразі немає закону, а лише його проєкт, тож сьогодні зарано обговорювати певні норми.

Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання (санкцій щодо ухилянтів - ред.)