"Головне - щоб усе було справедливо": Данілов прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію
Київ • УНН
Секретар РНБО наголосив, що новий законопроект про мобілізацію в Україні має забезпечити справедливість для всіх громадян, і що кожен має обов'язок зробити свій внесок у захист держави.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заяви, що пріоритетом у новому законопроєкті про мобілізацію має бути справедливість для всіх українців. Про це Данілов заявив під в коментарі Українському Радіо, передає УНН.
Деталі
За словами секретаря РНБО, усі мають бути залучені та працювати на перемогу України.
Головне – щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту (про мобілізацію - ред.) як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості
Водночас він заважив, що захист держави – це обов’язок, усіх громадян нашої країни, який прописаний у Конституції.
Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни
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Доповнення
Разом з тим Данілов не став коментувати норму щодо судових санкцій проти ухилянтів. За його словами, наразі немає закону, а лише його проєкт, тож сьогодні зарано обговорювати певні норми.
Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання (санкцій щодо ухилянтів - ред.)
Він також заявив, що сам законопроєкт неодноразово обговорювали на засіданні Ставки. Окрім того, проводилися різні консультації, зокрема і з військовими.
Консультації відбувалися з усіма без винятку учасниками цього процесу, в тому числі й з військовими. На засіданні Ставки попередня редакція неодноразово дискутувалася, але остаточно версія дороблялася в Кабінеті Міністрів, Міністерстві оборони відповідно
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