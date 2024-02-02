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"Головне - щоб усе було справедливо": Данілов прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію

"Головне - щоб усе було справедливо": Данілов прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію

Київ • УНН

 • 27682 перегляди

Секретар РНБО наголосив, що новий законопроект про мобілізацію в Україні має забезпечити справедливість для всіх громадян, і що кожен має обов'язок зробити свій внесок у захист держави.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заяви, що пріоритетом у новому законопроєкті про мобілізацію має бути справедливість для всіх українців. Про це Данілов заявив під в коментарі Українському Радіо, передає УНН.

Деталі 

За словами секретаря РНБО, усі мають бути залучені та працювати на перемогу України.

Головне – щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту (про мобілізацію - ред.) як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості

- підкреслив Данілов.

Водночас він заважив, що захист держави – це обов’язок, усіх громадян нашої країни, який прописаний у Конституції.

Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни

- наголосив секретар Ради Національної безпеки та оборони України.

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Доповнення

Разом з тим Данілов не став коментувати норму щодо судових санкцій проти ухилянтів. За його словами, наразі немає закону, а лише його проєкт, тож сьогодні зарано обговорювати певні норми. 

Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання (санкцій щодо ухилянтів - ред.)

- заявив секретар РНБО.

Він також заявив, що сам законопроєкт неодноразово обговорювали на засіданні Ставки. Окрім того, проводилися різні консультації, зокрема і з військовими.

Консультації відбувалися з усіма без винятку учасниками цього процесу, в тому числі й з військовими. На засіданні Ставки попередня редакція неодноразово дискутувалася, але остаточно версія дороблялася в Кабінеті Міністрів, Міністерстві оборони відповідно

- розповів Олексій Данілов. 

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Кабінет Міністрів України повторно подав до парламенту законопроєкт про внесення змін щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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