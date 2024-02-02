"Главное - чтобы все было справедливо": Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом в новом законопроекте о мобилизации должна быть справедливость для всех украинцев. Об этом Данилов заявил во в комментарии Украинскому Радио, передает УНН.

Детали

По словам секретаря СНБО, все должны быть привлечены и работать на победу Украины.

Главное - чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента относительно этого законопроекта (о мобилизации - ред.) как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости - подчеркнул Данилов.

В то же время он заметил, что защита государства - это обязанность, всех граждан нашей страны, которая прописана в Конституции.

Хочу, чтобы все поняли, что война идет не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны - подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Дополнение

Вместе с тем Данилов не стал комментировать норму о судебных санкциях против уклонистов. По его словам, пока нет закона, а только его проект, поэтому сегодня рано обсуждать определенные нормы.

Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или каким-то образом ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос (санкций в отношении уклонистов - ред.) - заявил секретарь СНБО.

Он также заявил, что сам законопроект неоднократно обсуждали на заседании Ставки. Кроме того, проводились различные консультации, в том числе и с военными.

Консультации проходили со всеми без исключения участниками этого процесса, в том числе и с военными. На заседании Ставки предварительная редакция неоднократно дискутировалась, но окончательно версия дорабатывалась в Кабинете Министров, Министерстве обороны соответственно - рассказал Алексей Данилов.

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Напомним

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