Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации

Новая версия законопроекта о мобилизации позволит более справедливо подойти ко всем слоям населения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

"Что важно, там как раз проговариваются такие вопросы. Если в целом подытожить, это вопрос о справедливости. Это вопрос демобилизации, доукомплектации, ротации, тренингов. Ну и, соответственно, справедливого распределения нагрузки - кто-то работает, кто-то воюет", - отметил Подоляк.

В то же время он отметил, мобилизационные мероприятия продолжаются и сейчас, ведь пока действует старый закон о мобилизации.

"Мы и сегодня с вами видим, что определенные мобилизационные процессы продолжаются. То есть действует сегодня старый закон о мобилизации, который фиксирует четко необходимые параметры. Но новый закон позволит более справедливо подойти ко всем слоям населения. И таким образом четко зафиксировать, на что мы можем рассчитывать, как будут происходить тренинги, как будут происходить отборы людей в те или иные части, как будут происходить ротации, что будет гарантировано социально и за счет чего мы все это будем финансировать, учитывая, что война долгая", - заявил советник руководителя ОПУ.

Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации