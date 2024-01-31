Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  130484 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  151580 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  162855 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  146638 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  138502 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135849 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131262 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.

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Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации

Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут

Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.

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Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут

Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине

Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.

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Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине

Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

По словам главы Херсонской областной военной администрации, российская армия обстреливает Херсон более часа, повредив дом, магазины и электросеть в одном из районов города.

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Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть

Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров

Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.

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Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров

В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита

Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.

Общество •   •  24430 просмотра
В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита

Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании

Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.

Война •   •  24081 просмотра
Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании

В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве

Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.

Политика •   •  19681 просмотра
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.

Война •   •  73870 просмотра
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

россияне обстреливают Херсон - МВА

российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.

Война •   •  19207 просмотра
россияне обстреливают Херсон - МВА