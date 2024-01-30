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Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации

Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 18:46  •  4869 просмотра

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Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленный проект закона о мобилизации, передает УНН.

Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (регистрационный номер 10449)

- сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Напомним

Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
Кабмін подав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію
The Cabinet of Ministers has submitted an updated draft law on mobilization to the Rada
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Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации

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