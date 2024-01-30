Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленный проект закона о мобилизации, передает УНН.
Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (регистрационный номер 10449)
Напомним
Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.
Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации
Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.
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