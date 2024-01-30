Кабмін подав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України повторно подав до парламенту законопроект про внесення змін щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.
Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений проект закону про мобілізацію, передає УНН.
Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449)
Нагадаємо
Нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Кабмін схвалив новий законопроект про мобілізацію. Деталі законопроекту поки що не оприлюднені.