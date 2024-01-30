Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію - нардеп
Київ • УНН
Кабмін схвалив новий законопроект про мобілізацію. Деталі законопроекту поки що не оприлюднені.
Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
"Кабмін затвердив новий проект закону про мобілізацію та направив його в Верховну Раду", - написав Гончаренко у Telegram.
Втім, тексту законопроєкту на сайті Ради ще немає.
Нагадаємо
15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.
Зеленський про мобілізацію: це передусім питання справедливості21.01.24, 11:45 • 43048 переглядiв