Зеленський про мобілізацію: це передусім питання справедливості

Мобілізація – це передусім питання справедливості, адже несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки й наскільки її підготують. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає кореспондент УНН.

Я все ж таки хотів би дотримуватися саме розуміння, що це таке (мобілізація – ред.) для різних верств суспільств. Перш за все це питання справедливості. Тому що є люди, які з першого дня на війні й те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити…Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. Якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то потрібно людям дати інструмент, військовим дати у вигляді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати.

Деталі

Президент зазначив, що дуже важливо підготувати людей, а не просто кидати їх на поле бою.

Арахамія пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання

Тому закон про мобілізацію важливий, розумний та справедливий. Тобто для військових – це потрібно й не можна просто сказати: ну їм вистачить їх армії. Це просто не чесно й не справедливо. Передусім людям дуже важливо сказати куди він (військовий – ред.) йде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього. Він не може йти просто йти в темряву, просто йти й не знати виходу. Не знати на скільки він йде тощо. Питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію – це перш за все питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує.