Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  159306 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  199799 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  174090 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  170007 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  177315 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  176118 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  174378 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  164426 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  160922 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162257 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.

Война •   •  22675 просмотра
Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

В результате атак беспилотников в Донецке, как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения, по словам лидера так называемых "днр" Пушилина. Целью беспилотников были оживленные районы, включая квартал Текстильщик и Ленкоранскую улицу.

Война •   •  45773 просмотра
"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук

Россия начала использовать противокорабельные системы в экстренном режиме, что представляет потенциальную опасность, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Существуют также угрозы применения ракет "Калибр" и авиаударов.

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рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук

ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.

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ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Россияне 11 раз обстреляли жилые кварталы Донецка, ранив двух человек и повредив 55 жилых домов и несколько других зданий, в том числе многоэтажку, детский сад, школу и административное учреждение. Всего 106 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы из прифронтовой зоны.

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Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине не представляет угрозы для других подразделений, уверяет подполковник Владимир Фитьо. Украинские войска перешли на более подготовленные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение.

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Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

82-я бригада десантно-штурмовых войск применила беспилотники FPV для нанесения ударов по российским войскам, а также обнародовала видео, которое демонстрирует успешное уничтожение врагов и военной техники.

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Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

С января Вооруженные силы Украины уничтожили 120 танков и 218 бронемашин противника в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", где, по сообщениям, погибли и были ранены 7055 россиян. Подполковник Владимир Фитьо отметил, что враг продолжает активные наступательные действия, несмотря на потери.

Война •   •  33888 просмотра
В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.

Киев •   •  30477 просмотра
Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.

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У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М