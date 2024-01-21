Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает корреспондент УНН.

Я все же хотел бы придерживаться именно понимания, что это такое (мобилизация - ред.) для разных слоев обществ. Прежде всего это вопрос справедливости. Потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет быть возможности людям их заменить, им отдохнуть ... Они заслуживают справедливости, что их заменят другие. Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то нужно людям дать инструмент, военным дать в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а потом подготовить. - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что очень важно подготовить людей, а не просто бросать их на поле боя.

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Поэтому закон о мобилизации важный, разумный и справедливый. То есть для военных - это нужно и нельзя просто сказать: ну им хватит их армии. Это просто не честно и не справедливо. Прежде всего людям очень важно сказать куда он (военный - ред.) идет, что он будет тренирован, что у него будет достаточно всего. Он не может идти просто идти в темноту, просто идти и не знать выхода. Не знать на сколько он идет и тому подобное. Вопросов очень много. Вся история о мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить, кому-то справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его подготовит. - рассказал Зеленский.

Дополнение

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщала 15 января, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.