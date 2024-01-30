Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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29 январь 2024, 10:36  •  152168 просмотра

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144147 просмотра

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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