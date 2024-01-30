Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп

Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

"Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную Раду", - написал Гончаренко в Telegram

Впрочем, текста законопроекта на сайте Рады еще нет.

Напомним

15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.

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