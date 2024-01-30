Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации - нардеп
Кабмин одобрил новый законопроект о мобилизации. Детали законопроекта пока не обнародованы.
Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф
Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф.
На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского
В Остроге 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес телесные повреждения полицейскому, который остановил его в комендантский час.
оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибла 47-летняя женщина
В результате российского артиллерийского обстрела Авдеевки Донецкой области погибла 47-летняя женщина, повреждены несколько домов.
Ночной обстрел Херсонщины: из-под завалов жилого дома достали тело погибшего
Ночью российские войска нанесли удар по поселку Велетенское Херсонской области, в результате которого погиб 65-летний мужчина и была ранена 51-летняя женщина.
К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины
Российского майора приговорили к пожизненному заключению за расстрел и пытки украинского солдата и гражданских лиц в селе в Черниговской области. Он командовал батальоном, который оккупировал село, нашел и убил украинского солдата, а также пытал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область
В воскресенье Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" привез кинопоказ в Тлумач Ивано-Франковской области. Был показан исторический фильм "Довбуш". Режиссер Олесь Санин поделился воспоминаниями о создании фильма.
На Таврическом направлении уничтожен российский "Бук", враг возобновил авиаудары - Транавский
Уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 235 беспилотников на Таврическом направлении.
Орбан озвучил требование для участия Венгрии в совместном решении стран ЕС о пакете помощи для Украины
Венгрия готова присоединиться к общеевропейскому решению о финансировании помощи Украине, если будет гарантия, что будет возможность ежегодно решать, предоставлять ли деньги.
россияне ударили по Харьковщине: есть попадания в области - ОВА
россия нанесла удар по Харьковской области. Пострадавших на эту минуту нет.