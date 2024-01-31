Більш справедливо підходить до всіх верств населення: в ОП відреагували на новий текст закону про мобілізацію

Нова версія законопроєкту про мобілізацію дозволить більш справедливо підійти до всіх верств населення. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

"Що важливо, там якраз проговорюються такі питання. Якщо в цілому підсумувати, це питання про справедливість. Це питання демобілізації, доукомплектації, ротації, тренінгів. Ну і, відповідно, справедливого розподілу навантаження - хтось працює, хтось воює", - зазначив Подоляк.

Водночас він наголосив, мобілізаційні заходи продовжуються і зараз, адже поки діє старий закон про мобілізацію.

"Ми і сьогодні з вами бачимо, що певні мобілізаційні процеси продовжуються. Тобто діє сьогодні старий закон про мобілізацію, який фіксує чітко необхідні параметри. Але новий закон дозволить більш справедливо підійти до всіх верств населення. І таким чином чітко зафіксувати, на що ми можемо розраховувати, як будуть відбуватися тренінги, як будуть відбуватися відбори людей у ті чи інші частини, як будуть відбуватися ротації, що буде гарантовано соціально і за рахунок чого ми все це будемо фінансувати, враховуючи, що війна довга", - заявив радник керівника ОПУ.

Кабмін подав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію