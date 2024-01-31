Більш справедливо підходить до всіх верств населення: в ОП відреагували на новий текст закону про мобілізацію
Київ • УНН
Новий законопроект про мобілізацію в Україні має на меті застосувати більш справедливий підхід до мобілізації різних верств населення під час тривалої війни.
Нова версія законопроєкту про мобілізацію дозволить більш справедливо підійти до всіх верств населення. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
"Що важливо, там якраз проговорюються такі питання. Якщо в цілому підсумувати, це питання про справедливість. Це питання демобілізації, доукомплектації, ротації, тренінгів. Ну і, відповідно, справедливого розподілу навантаження - хтось працює, хтось воює", - зазначив Подоляк.
Водночас він наголосив, мобілізаційні заходи продовжуються і зараз, адже поки діє старий закон про мобілізацію.
"Ми і сьогодні з вами бачимо, що певні мобілізаційні процеси продовжуються. Тобто діє сьогодні старий закон про мобілізацію, який фіксує чітко необхідні параметри. Але новий закон дозволить більш справедливо підійти до всіх верств населення. І таким чином чітко зафіксувати, на що ми можемо розраховувати, як будуть відбуватися тренінги, як будуть відбуватися відбори людей у ті чи інші частини, як будуть відбуватися ротації, що буде гарантовано соціально і за рахунок чого ми все це будемо фінансувати, враховуючи, що війна довга", - заявив радник керівника ОПУ.
Кабмін подав до Ради оновлений законопроект про мобілізацію30.01.24, 20:46 • 84591 перегляд