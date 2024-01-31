Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор

Кабинет министров внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Правительство хочет изменить призывной возраст, установить новые полномочия полиции, ТЦК, заменить срочную службу, уволить срочников. Об этом говорится в законопроекте №10449, передает УНН.

Детали

Мобилизация, повестки, воинский учет

Согласно законопроекту, предусматривается изменение изменение призывного возраста с 27 до 25 лет. Срок военной службы для лиц, которые идут на службу по контракту будет устанавливаться до 1 года. Но эта норма будет распространяться на граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

На военную службу могут быть призваны осужденные лица с условным сроком наказания.

Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для "решения своих проблем".

После мобилизации, все граждане будут проходить обязательную военную подготовку 2-3 месяца.

Во время мобилизации граждане обязаны явиться:

военнообязанные и резервисты на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, которые проходят службу в военном резерве, - в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей;

военнообязанные, резервисты СБУ - по вызову руководителей органов, в которых они состоят на воинском учете;

военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины или разведывательного органа Министерства обороны Украины - по вызову руководителей соответствующих подразделений;

Военнообязанные в течение 60 дней с момента проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, или в ТЦК. Гражданам необходимо будет сообщать об изменении места жительства в ТЦК.

Уважительными причинами неприбытия в военкоматы могут быть:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

О причинах неприбытия в ТЦК необходимо сообщить в течение трех дней.

Также военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского, представителя ГПСУ.

Во время проверки документов уполномоченные лица могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Любые консульские действия для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение - оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, оформление наследства.

Оформление внутреннего и заграничного паспорта - при условии наличия военно-учетных документов.

Руководителей больниц хотят обязать сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет. Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трех дней.

Демобилизация

Отмечается, что военнослужащие смогут уволиться со службы в случае избрания народным депутатом, по семейным обстоятельствам, в связи с освобождением из плена, в случае непрерывной службы в течение 36 месяцев во время действия военного положения, в связи с назначением на должность судьи.

Также по собственному желанию смогут уволиться иностранные военные, но не ранее шести месяцев прохождения ими непрерывной военной службы. Также будут увольнять со службы по состоянию здоровья, или при наличии инвалидности.

Законопроект будет предусматривать увольнение срочников в запас, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона. Срочникам будет предоставляться отсрочка до 6 месяцев.

Базовая военная подготовка вместо срочной службы

Документ предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное. Согласно закону, она должна начаться в 2025 году.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Такая подготовка будет включаться в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Ее будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными. Женщины - добровольно.

Сроки базовой военной службы будут составлять в мирное время - до 5 месяцев, которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

А во время действия военного положения - на срок до трех месяцев

Однако, от прохождения военной подготовки будут освобождаться граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые проходили военную службу.

Кроме того, будет введено новое воинское звание "рекрут"?

Воинское звание лиц рядового состава, которые проходят испытание при принятии на военную службу по контракту до окончания испытания, проходят базовую военную службу или призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в течение срока подготовки в учебных воинских частях. - указано в документе.

Отсрочка от мобилизации и прохождения базовой общевойсковой подготовки, бронирование

Отсрочку от прохождения базовой общевойсковой подготовки будут предоставлять гражданам, которые:

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

учатся в учреждениях общего среднего образования III степени, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и/или высшего образования, учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, в интернатуре и докторантуре;

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться:

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

усыновителям, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

опекунам лица, признанного судом недееспособным;

членам семьи, которые ухаживают за лицом 1 и 2 группы инвалидности;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления;

судьям;

соискателям профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования, а также докторантам и лицам, зачисленные на обучение в интернатуру;

Бронированию будут подлежать депутаты, председатели областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов.

Также бронирование от мобилизации предусматривается работникам Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокурорам, работникам БЭБ, ГСЧС.

Подлежат бронированию граждане, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. В то же время, является ли предприятие критическим или нет будет определять Кабмин, так же, как и порядок бронирования.

Отмечается, что украинцам, которые признаны ограниченно годными необходимо пройти в течение девяти месяцев повторную медкомиссию для определения пригодности.

Также мужчины, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность II и III групп, подлежат переосвидетельствованию на пригодность к военной службе.

"Санкции" к военнообязанным

Согласно законопроекту, предусматриваются потенциальные ограничения для уклонистов. Так, ТЦК сможет обратиться в суд, чтобы наложить следующие ограничения:

временное ограничение права выезда за границу;

временные ограничения на право управления транспортным средством;

наложение ареста на денежные средства и другие ценности физического лица, а также на электронные деньги, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях и электронных кошельках.

Ограничения будут накладываться на "срок до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом".

Суд будет принимать решение не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу. После определения суда, у граждан будет 15 дней, чтобы обжаловать решение.

Отпуска и дополнительная помощь

Согласно проекту закона, военным, которые были освобождены из плена, будет предоставляться дополнительный отпуск 90 дней. Для таких военных предусмотрена возможность сохранения денежного обеспечения. Но такая норма не будет распространяться на военных, которые выразили желание уволиться с военной службы после освобождения из плена.

Также уволенным из плена, если они изъявили желание уволиться со службы, будет выплачиваться дополнительная денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Такие же выплаты будут выплачиваться военным, которые уволились по собственному желанию.

Ежегодный отпуск будет предоставляться частями не менее 15 календарных дней.

Единовременная денежная помощь не выплачивается военнослужащим, которые по состоянию на 16 марта 2014 года проходили службу на территории Автономной республики Крым и города Севастополя и в установленном порядке не продолжили ее прохождение за пределами временно оккупированной территории Украины. - говорится в документе.

Полномочия органов местного самоуправления и полицейских

Законопроект вносит изменения в законы "О местном самоуправлении в Украине", "О местных государственных администрациях", "О Национальной полиции" и другие. Согласно изменениям, к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относятся обеспечение организации призыва граждан на военную службу, содействие в организации сборов, обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета.

Также к полномочиям полицейских отнесли раздачу повесток совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также смогут задерживать и доставлять в ТЦК уклонистов.

В период действия военного положения полицейский имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах. - отмечается в проекте закона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News отметил, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.