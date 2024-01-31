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Кабмін вніс до Верховної Ради мобілізаційний законопроєкт: детальний розбір

Кабмін вніс до Верховної Ради мобілізаційний законопроєкт: детальний розбір

Київ • УНН

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Уряд подав оновлений законопроєкт про мобілізацію, який зокрема впроваджує зміни щодо призовного віку, військової підготовки та призову на строкову службу. Що саме пропонують законодавці з'ясував та систематизував кореспондент УНН Павло Башинський.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Уряд хоче змінити призовний вік, встановити нові повноваження поліції, ТЦК, замінити строкову службу, звільнити строковиків. Про це йдеться в законопроєкті №10449, передає УНН.

Деталі

Мобілізація, повістки, військовий облік

Відповідно до законопроєкту, передбачається зміна зміну призовного віку з 27 до 25 років. Строк військової служби для осіб, які йдуть на службу за контрактом буде встановлюватися до 1 року. Але ця норма буде розповсюджуватися на громадян віком від 18 до 25 років. 

На військову службу можуть бути призвані засуджені особи з умовним терміном покарання.  

Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. А добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для "вирішення своїх проблем". 

Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обовʼязковий військовий вишкіл 2-3 місяці. 

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися: 

  • військовозобов’язані та резервісти на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях; 
  • резервісти, які проходять службу у військовому резерві, – до військових частин у строки, визначені командирами військових частин; 
  • військовозобов’язані, резервісти СБУ - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
  • військовозобов’язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міністерства оборони України - за викликом керівників відповідних підрозділів;

Військовозобов’язані протягом 60 днів з моменту проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, або в ТЦК. Громадянам необхідно буде повідомляти про зміну місця проживання до ТЦК.

Поважними причинами неприбуття до військкоматів можуть бути: 

  • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття до ТЦК необхідно повідомити протягом трьох днів. 

Також військовозобов’язані повинні мати при собі військовий квиток та пред’являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського, представника ДПСУ. 

Під час перевірки документів уповноважені особи можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів. 

Будь-які консульські дії для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть здійснюватися за умови наявності у них військово-облікових документів. Виняток – оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, оформлення спадщини. 

Оформлення внутрішнього та закордонного паспорта – за умови наявності військово-облікових документів.

Керівників лікарень хочуть зобов'язати повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі осіб 18-25 років. Звітувати військкомату про їх надходження на лікування потрібно протягом трьох днів.

Демобілізація

Зазначається, що військовослужбовці зможуть звільнитися зі служби в разі обрання народним депутатом, через сімейні обставини, у зв’язку зі звільненням з полону, у разі безперервної служби протягом 36 місяців під час дії воєнного стану, у зв’язку з призначення на посаду судді. 

Також за власним бажанням зможуть звільнитися іноземні військові, але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби. Також звільнятимуть зі служби за станом здоров’я, або при наявності інвалідності. 

Законопроект передбачатиме звільнення строковиків у запас, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону. Строковикам надаватиметься відстрочка до 6 місяців.  

Базовий військовий вишкіл замість строкової служби

Документ передбачає введення базової загальновійськової підготовки замість строкової служби, яка буде проводитися у вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України тощо. Відповідно до закону, вона повинна розпочатися у 2025 році. 

Для проведення базової загальновійськової підготовки залучатимуться громадські організації та об’єднання, у тому числі громадські об’єднання ветеранів війни.

Така підготовка буде включатися до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Її будуть проходити чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними. Жінки - добровільно. 

Строки базової військової служби будуть складати в мирний час - до 5 місяців, яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

А під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців

Однак, від проходження військової підготовки будуть звільнятися громадяни:

  • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які проходили військову службу.

Окрім того, буде введено нове військове звання "рекрут"?

Військове звання осіб рядового складу, які проходять випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування, проходять базову військову службу або призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних військових частинах. 

- зазначено у документі.

Відстрочка від мобілізації та проходження базової загальновійськової підготовки, бронювання 

Відстрочку від проходження базової загальновійськової підготовки будуть надавати громадянам, які: 

  • визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, в інтернатурі та докторантурі; 
  • мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини. 

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації буде надаватися: 

  • жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінкам та чоловікам, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
  • усиновителям, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • опікунам особи, визнаної судом недієздатною;
  • членам сім’ї, які доглядають особу 1 та 2 групи інвалідності;
  • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління;
  • суддям;
  • здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також докторантаим та особам, зараховані на навчання до інтернатури;

Бронюванню підлягатимуть депутати, голови обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів. 

Також бронювання від мобілізації передбачається працівникам Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокурорам, працівникам БЕБ, ДСНС. 

Підлягатимуть бронюванню громадяни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Водночас, чи є підприємство критичним чи ні буде визначати Кабмін, так само, як і порядок бронювання. 

Зазначається, що українцям, які визнані обмежено придатними необхідно пройти протягом дев’яти місяців повторну медкомісію для визначення придатності. 

Також чоловіки, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, підлягають переогляду на придатність до військової служби. 

"Санкції" до військовозобов’язаних 

Згідно з законопроектом, передбачаються потенційні обмеження для ухилянтів. Так, ТЦК зможе звернутися до суду, щоб накласти наступні обмеження: 

  • тимчасове обмеження права виїзду за кордон;
  • тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом;
  • накладання арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, а також на електронні гроші, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах та електронних гаманцях. 

Обмеження будуть накладатися на "строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом". 

Суд буде приймати рішення не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Після ухвали суду, у громадян буде 15 днів, щоб оскаржити рішення. 

Відпустки та додаткова допомога 

Відповідно до проекту закону, військовим, які були звільнені з полону, буде надаватися додаткова відпустка 90 днів. Для таких військових передбачена можливість збереження грошового забезпечення. Але така норма не буде розповсюджуватися на військових, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону. 

Також звільненим з полону, якщо вони виявили бажання звільнитися зі служби, буде виплачуватися додаткова грошова допомога у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. 

Такі ж виплати будуть виплачуватися військовим, які звільнилися за власним бажанням. 

Щорічна відпустка надаватиметься частинами не менше 15 календарних днів. 

Одноразова грошова допомога не виплачується військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України. 

- йдеться в документі. 

Повноваження органів місцевого самоврядування та поліцейських 

Законопроект вносить зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну поліцію" тощо. Згідно зі змінами, до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать забезпечення організації призову громадян на військову службу, сприяння в організації зборів, забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку. 

Також до повноважень поліцейських віднесли роздачу повісток спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також зможуть затримувати та доставляти до ТЦК ухилянтів. 

У період дії воєнного стану поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. 

- зазначається в проєкті закону. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News наголосив, що мобілізація - це насамперед питання справедливості. Він наголосив на важливості належної підготовки та інформування особового складу про їхню роль у війську.

Павло Башинський

Павло Башинський

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