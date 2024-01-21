Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации

Даже невозможно думать, что Украина сможет избежать мобилизации. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

Буданов предупредил, что "даже невозможно думать, что мы сможем избежать мобилизации", повторяя призыв высшего руководства к увеличению количества рекрутов.

"Нехватка (рабочей силы - ред.) ощутима", - сказал он.

Буданов отказался делать какие-то смелые прогнозы на 2024 год.

"Я надеюсь, что наш успех будет большим, чем их (россиян - ред.)", - сказал Буданов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят.

Вместе с тем Зеленский сказал, что не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщала 15 января, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.