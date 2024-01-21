Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации
Киев • УНН
Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине не удастся избежать мобилизации.
Даже невозможно думать, что Украина сможет избежать мобилизации. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times, передает УНН.
Детали
Буданов предупредил, что "даже невозможно думать, что мы сможем избежать мобилизации", повторяя призыв высшего руководства к увеличению количества рекрутов.
"Нехватка (рабочей силы - ред.) ощутима", - сказал он.
Буданов отказался делать какие-то смелые прогнозы на 2024 год.
"Я надеюсь, что наш успех будет большим, чем их (россиян - ред.)", - сказал Буданов.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят.
Вместе с тем Зеленский сказал, что не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщала 15 января, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.
Буданов рассказал, сможет ли Украина избежать мобилизации
Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине не удастся избежать мобилизации.
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