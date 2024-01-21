Зеленський не бачить поки що потреби в мобілізації півмільйона людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить поки що потреби мобілізовувати півмільйона людей. Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає кореспондент УНН.

Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей. Не тому що мені хочеться комусь сподобатися, просто це не тільки життя, а друга історія є відповідні дії, є відповідні операції. Тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізовувати. - сказав Зеленський.

Деталі

Також Зеленський зазначив, що є третій фактор – фінансове забезпечення. Президент зауважив, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходять від партнерів.

Це все забезпечує український бюджет.

Тому, коли ми говоримо півмільйона – нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати, дуже правильно. - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що мобілізація – це передусім питання справедливості, адже несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки й наскільки її підготують.

Зеленський про мобілізацію: це передусім питання справедливості

В грудні 2023 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважував, що військове командування регулярно формує запити на ресурси для продовження бойових дій. Проте, за його словами, запиту на конкретну цифру не було.

19 грудня Володимир Зеленський повідомив про пропозицію від військових мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомляла 15 січня, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.