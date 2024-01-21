Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает корреспондент УНН.

Я лично на сегодня не вижу пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому что мне хочется кому-то понравиться, просто это не только жизнь, а вторая история есть соответствующие действия, есть соответствующие операции. Поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона надо мобилизовать. - сказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский отметил, что есть третий фактор - финансовое обеспечение. Президент отметил, что на обеспечение мобилизации и военных деньги не приходят от партнеров.

Это все обеспечивает украинский бюджет.

Поэтому, когда мы говорим полмиллиона - нам нужно думать. Есть запрос, надо правильно все считать, очень правильно. - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят.

Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

В декабре 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что военное командование регулярно формирует запросы на ресурсы для продолжения боевых действий. Однако, по его словам, запроса на конкретную цифру не было.

19 декабря Владимир Зеленский сообщил о предложении от военных мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщала 15 января, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.